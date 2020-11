Ein Film von Thomas Keck



Der Bärenbrunnerhof liegt in der Südwestpfalz, ganz in der Nähe von Dahn. Eigentlich gehört er zur Gemeinde Busenberg, aber die einzige Straße, die hierher führt, kommt von Schindhard. Und im Grunde ist das Bärenbrunner Tal sowieso etwas ganz eigenes. Nur ein paar Häuser stehen hier und ein Bauernhof.

Die schmale Straße, die von Schindhard vier Kilometer durch’s Bärenbrunner Tal bis zum Hof führt und die eigentlich so wirkt, als käme hier nur ab und zu ein Traktor vorbei, ist in Wahrheit oft stark befahren. Manche Besucher kommen von weit her, um sich im Hofladen mit Bio-Lebensmitteln einzudecken oder in der Bio-Gaststätte einzukehren.

Andere kommen, um zu wandern, auf die roten Sandsteinfelsen ringsum zu klettern und um sich in der "Bärenhöhle", einem Fachgeschäft, mit Outdoor-Kleidung, Kletterausrüstung oder Wanderutensilien auszustatten. Auch ein paar Ferienwohnungen gibt es. So wirkt der Bärenbrunnerhof manchmal fast wie ein großes Ferienparadies für Natur- und Bio-Freunde.

In Wahrheit aber ist er das Zuhause für eine kleine Gemeinschaft, die etwas Großes erreicht hat: Harmonisch mit und in der Natur zu leben und den Anschluss an die moderne Welt trotzdem nicht zu verlieren. Er ist eben etwas ganz eigenes, der Bärenbrunnerhof.