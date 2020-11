Ein Film von Bernd Schwab



Münchweiler an der Rodalb liegt in der Südwestpfalz, etwa zehn Kilometer von Pirmasens entfernt. Rund 2900 Menschen leben in der Gemeinde, die seit Jahren langsam aber stetig wächst. Das liegt vor allem an dem beachtlichen Industriegebiet am Ortsrand, in dem sich unter anderen eine große Schokoladenfabrik niedergelassen hat.

Im Ortskern, im Schatten der katholischen Sankt Georgskirche, liegt die Hauptstraße des Ortes. Es ist die möglicherweise kürzeste Hauptstraße von Rheinland-Pfalz – 200 Meter lang, vielleicht auch ein paar Meter mehr. Und um bei Superlativen zu bleiben: Hier findet sich eine der größten Kaffeekannen-Sammlung im Land. Die Inhaberin des Bäckerladens hat sie zusammengetragen; rund 900 Kaffeekannen in allen erdenklichen Farben und Formen. Münchweiler in Bildern Auch mit 80 hat Brigitte Flick noch Spaß an der Arbeit in ihrem Bäckerladen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Kaffekannen sind Barbara Flicks große Leidenschaft. Die ältesten sind mehr als 100 Jahre alt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Schrankenwärterhäuschen ist ein Stück Ortsgeschichte, das wohl demnächst abgerissen wird. SWR Bild in Detailansicht öffnen Michael Lehnert nutzt diesen Laden für seine Antiquitäten. Verkaufen tut er nichts – seine "Schätzchen" sind nur zum Angucken. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Liebe zu alten Dingen zieht sich wie ein roter Faden durch die Hauptstraße. So stehen in einem ehemaligen Geschäft Antiquitäten und andere alte Gegenstände im Schaufenster, damit der Besitzer, aber auch Passanten Freude daran haben. Verkaufen will sie der Nostalgiefreund allerdings nicht. Auch das ehemaligen Schrankenwärterhäuschen versprüht einen Hauch von Nostalgie. Jahrzehntelang sorgte hier der diensthabende Schrankenwärter für Sicherheit und Ordnung am Bahnübergang. Doch die Tage des Häuschens sind gezählt. Es soll demnächst abgerissen werden. Manch einer bedauert das in Münchweiler an der Rodalb. HZL, Münchweiler, Hauptstraße, Karte SWR

Sendung am Mi , 4.11.2020 18:45 Uhr, Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP