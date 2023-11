Die Kleinkarlbacher Straße in Bobenheim am Berg

per Mail teilen

Ein Film von Gabriele Heyder

Bobenheim am Berg, das Dorf mit seinen etwa 900 Menschen liegt am Rande des Pfälzerwaldes, an einem Hang, mit einem weiten Blick übers Meer – übers Rebenmeer.

Das ehemalige Gasthaus stammt aus dem Jahr 1829. Das Gebäude ist komplett saniert und mit viel Liebe zum Detail renoviert worden. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mit viel Eigenleistung haben Andrea Pfeil und ihr verstorbener Mann das ehemalige Gasthaus wieder zum Schmuckstück werden lassen - inklusive Tanzsaal. SWR Bild in Detailansicht öffnen Markus Hinterbichler ist einer von drei Vollerwerbs-Winzern im Ort. Er ist Winzer aus Leidenschaft und genießet die Arbeit im Weinberg. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Wir schauen in die Kleinkarlbacher Straße, begegnen dort einem leidenschaftlichen Winzer, einer Sport begeisterten Hotel-Familie und der Kleinkarlbacher Straße selbst, die für eine Menge Gesprächsstoff im Ort sorgt.