Das Herz ist der Motor unseres Körpers! Besonders wichtig also, dass dieses Organ gesund ist. Mehr als 300.000 Menschen in Deutschland erleiden allerdings jedes Jahr einen Herzinfarkt. Dabei sind Männer mehr als doppelt so oft betroffen wie Frauen.

Täglich pumpt unser Herz bis zu 10.000 Liter Blut durch unsere Gefäße. Wenn nur eines davon verstopft, kann ein Herzinfarkt drohen. Schnelle Hilfe ist dann wichtig. Das Risiko für die Erkrankung steigt mit dem Alter und auch die Gene können eine Rolle spielen. Die größten Risikofaktoren sind: hohe Cholesterinwerte, Bluthochdruck, Rauchen, Typ-2-Diabetes, Übergewicht und Bewegungsmangel sowie Stress. Risikofaktoren für einen Herzinfarkt SWR Allerdings lässt sich auch einiges dafür tun, um einem Herzinfarkt vorzubeugen. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt zum Beispiel eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung.