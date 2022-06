Die Hauptstraße in Wirscheid

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel



Wirscheid ist ein kleines Dorf von 340 Einwohnern im Kannenbäckerland, der Keramik-Region im Westerwald. Auch in Wirscheids Hauptstraße, die zum alten Ortskern der Gemeinde gehört, wird Keramik produziert.

Walli Gleichauf lässt hier, im Haus Nummer 8, drollige Wesen aus Ton entstehen. Über Jahrzehnte war die gebürtige Schwäbin in der Psychiatrie tätig und setzte dort das Töpfern als Therapie ein, jetzt hat sie sich ganz der Keramik verschrieben und verkauft ihre kleinen Kunstwerke auf den Töpfermärkten der Umgebung. Axel Brockmann hatte sein ganzes Leben lang mit Ton zu tun, der Keramik-Ingenieur war Entwicklungsleiter in der Industrie und hat vor fast vierzig Jahren das älteste Haus von Wirscheid gekauft und renoviert. Hier geht er jetzt seinem Hobby nach, er beschäftigt sich mit Miniaturbäumen, den Bonsais. Eine anspruchsvolle Tätigkeit, Bildhauerei mit pflanzlichem Material, wie er sagt.

Eine ganze Vogelschar aus Ton, kesse Katzen, schrullige Schnecken und faule Frösche - das alles hat Walli Gleichauf erschaffen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Keramik ist eigentlich das zweite berufliche Standbein von Walli Gleichauf. Sie hat Sozialarbeit studiert und lange in der Psychiatrie gearbeitet. Aber jetzt ist die Töpferei ihre Welt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Axel Brockmann hat eine genaue Vorstellung davon, wie seine fertigen Bonsai einmal aussehen sollen, und durch exaktes Beschneiden und Formen mit Draht bringt er dann die Pflanze mit viel Fantasie in die gewünschte Form. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Eine lebhafte Vorstellungskraft hat auch Jürgen Zimmerschied, er schreibt in seiner Freizeit Abenteuerromane, in denen es oft ganz schön blutig zugeht. Persönlich ist er ein ganz friedliebender Mensch, in seinen Romanen gibt es immer ein Happy-End, und die Bösen kriegen ihre gerechte Strafe…