Der Amselweg in Buchenau

Ein Film von Sarah Wilk



Buchenau ist ein Ortsteil der Stadt Boppard und liegt im Rhein-Hunsrück-Kreis. Eingebettet in einem Seitental von Boppard und umgeben von Wald leben hier etwa 2000 Menschen.

Buchenau ist in den Nachkriegsjahren entstanden und der jüngste Ortsteil. Damals herrschte große Wohnungsnot und in Buchenau sollte neuer Wohnraum geschaffen werden.

Vor allem Menschen mit wenig Geld und Vertriebene sollten in der neuen Siedlung ein Zuhause finden. So entstanden in dem Ortsteil typische Siedlerhäuser, eineinhalbstöckig, mit Satteldach, kleiner Grundfläche, aber großem Nutzgarten.

In Buchenau gibt es zwei dieser Siedlungen, eine davon ist im Amselweg zu finden. 46 Häuser im typischen Siedlerbaustil reihen sich hier im Kreis aneinander. Einige sehen noch genauso aus wie in den 1960er Jahren erbaut, andere haben ihr Aussehen und sogar ihre Größe verändert.

Zweckmäßiges Siedlerhaus statt individuelles Eigenheim, so war das Motto im Amselweg. Heute sieht es anders aus. Inzwischen wohnen hier auch junge Familien und sorgen für frischen Wind im Amselweg in Buchenau.