Die Rheingoldstraße in Brey

Brey liegt linksrheinisch gegenüber von Braubach und gehört zum Landkreis Mayen-Koblenz.

Die erste urkundliche Erwähnung als „Bruom“ 821 gilt als Geburtsstunde der Breyer Dorfgeschichte. Demnach ist das Dorf mehr als 1200 Jahre alt. Die erste Besiedlung liegt noch viel länger zurück: das beweisen Gräberfunde aus dem 07. Jahrhundert vor Christus.

Heute leben in Brey etwa 1200 Menschen. In der Rheingoldstraße fallen sofort die historischen Fachwerkhäuser ins Auge. Was beim ersten Hinschauen noch nicht zu erkennen ist: in der Rheingoldstraße haben sich einige Menschen ihre Ideen und Träume verwirklicht .