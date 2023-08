per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina

Die amerikanische Militärgemeinde mit rund 7000 Mitgliedern liegt direkt an der Grenze zur Stadt Baumholder, die ihrerseits nur gut 4000 Einwohner hat.

Iris Eifler und Bernd Mai kümmern sich liebevoll um den "History Room". Auch Veteranen, die zu Besuch kommen, können hier hier noch etwas entdecken. SWR Bild in Detailansicht öffnen Bernd Mai leitet den gut besuchten deutsch-amerikanischen Stammtisch. Um den geht es auch bei seinem Termin bei Oberstleutnant Jeffrey D. Keenan. SWR Bild in Detailansicht öffnen Schon rund 350.000 US-Soldaten sind in Baumholder stationiert gewesen. Wer neu ankommt, findet in der USO (United Service Organizations) eine erste Anlaufstelle. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Seit 1951 sind die amerikanischen Militärs hier angesiedelt mit fünf Bataillonen und einer Brigade. Rund 450 Zivilisten kommen täglich zu ihrem Arbeitsplatz noch von außen dazu.

Diese amerikanische Kleinstadt auf deutschem Boden bietet einige Besonderheiten. So gibt es hier alles, was auch in den USA üblich wäre.