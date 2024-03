per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Wer im Navi nach Esslingen sucht, landet in einer Stadt am Neckar. Wer eigentlich in die Eifel wollte, sollte auf die Schreibweise achten: Das kleine Eßlingen südlich von Bitburg wird mit „ß“ geschrieben.

Die kleine Barbara-Kapelle ist einen Besuch wert. Vor fast hundert Jahren wurde sie farbenfroh ausgemalt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Familie Kühn hat sich ihr kleines Reich mit eigenem Reitplatz etwas außerhalb des Dorfes geschaffen, in der Hauptstraße Nummer 1. SWR Bild in Detailansicht öffnen Neben dem Beruf hat Malermeister Georg Gombold auch noch ein Ehrenamt als Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr von Eßlingen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Mit knapp 130 Einwohnern ist Eßlingen deutlich kleiner als Esslingen, aber ein Besuch in der Hauptstraße mit ihrer farbenfrohen Kapelle und den schönen Höfen lohnt sich trotzdem.