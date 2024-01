Die Hauptstraße in Dockweiler

Ein Film von Christian Jakob

Dockweiler liegt bei Daun im Landkreis Vulkaneifel und hat rund 650 Einwohner. Zentrum des Ortes ist die Hauptstraße mit ihren knapp 50 Häusern. Es ist eine lebendige Straße, in der es kaum Leerstände gibt – fast schon untypisch für ländliche Regionen. Die Menschen die hier leben, kennen sich alle untereinander und sie schätzen sich. Die Zugezogenen und die Einheimischen. Besonders auffällig ist, dass es in der Straße bemerkenswerte Künstler gibt. So wie der Kunsthandwerker Ludwin Sartoris, der gerade erst ein Haus in der Straße gekauft hat, es frisch saniert und bald ganz einziehen möchte. Oder Bettina Brehm, die in einem der ältesten Häuser der Straße wohnt und sich dort ein regelrechtes Refugium geschaffen hat – in dem sie malt oder als Bildhauerin arbeitet - nebenbei, neben ihrer normalen Arbeit als Kunstlehrerin.

Oder Peter Lohberg und Christel Utters – der eine baut aus Spaß eine richtige Kapelle aus Brennholz direkt am Straßenrand, die andere geht komplett barfuß durchs Leben und begleitet Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit Meditation und Gesprächen. Beide sind sie in gewisser Weise sympathische Lebenskünstler. Aber damit ist noch lange nicht alles über die Hauptstraße gesagt. Es gibt hier noch viel mehr zu entdecken. Angefangen ganz oben bei Lisbeth Wölwer – eine Institution in der Hauptstraße; allein ihre Erzählungen über die Hauptstraße würden reichen, um ein ganzes Buch zu füllen.