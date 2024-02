Die Eulengasse in Hundheim

Ein Film von Christian Jakob



Hundheim ist ein kleines Dorf im Hunsrück mit einer interessanten Vergangenheit. Der "Schinderhannes" war hier, Filmregisseur Edgar Reitz ist hier geboren und ganz wichtig natürlich auch die Burg Baldenau - die ist im Hunsrück schon seit 700 Jahren ein Begriff.

Aber nicht nur das Dorf an sich, auch einige Straßen sind mehr als nur erwähnenswert. Zum Beispiel die Eulengasse. Sie heißt so, weil hier früher Eulen zur Jagd gehalten wurden. In der Eulengasse leben sehr ungewöhnliche Menschen. Allen voran R.O. Schabbach - ein Künstler, der unter anderem durch seine riesigen Lichtkunst-Installationen weltweit bekannt wurde. Eines seiner neuesten Projekte: Er will die chinesische Mauer zum Leuchten bringen.

Aber auch eine Frau wie Rosa Odenwald würde man nicht unbedingt in der Eulengasse, einer kleinen Seitenstraße von Hundheim, vermuten. Sie ist Reiki-Meisterin und sie deutet Menschen durch das Legen von Karten nach dem mystischen "Lenormand" die Zukunft. Und das sind nur zwei, von vielen interessanten Menschen in der Eulengasse. Eine besondere Straße in einem besonderen Dorf - mitten im Hunsrück.