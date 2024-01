Hauptstraße in Falkenstein

Ein Film von Bernd Schwab

Falkenstein liegt im Nordpfälzer Bergland, rund 20 Kilometer nordöstlich von Kaiserslautern. In der Gemeinde leben rund 300 Einwohner. Gut die Hälfte davon wohnt in der Hauptstraße. Die hat es in sich wie keine andere im Land. Auf einer Länge von 1,4 Kilometern überwindet sie rund 150 Höhenmeter. An einigen Stellen steigt die Hauptstraße um mehr als 25 Prozent an. Die Falkensteiner rühmen sich gern, dass sie an der steilsten Durchgangsstraße Deutschlands leben. Wie dem auch sei - fest steht: wer hier wohnt, ist bei guter Kondition.

Manchmal hält die Hauptstraße ihre Bewohner also in Atem - und das gleich in doppeltem Sinne. Im vergangenen Jahr machte sich ein geparkter LKW selbstständig und rollte die steile Straße fahrerlos hinab. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Schaden allerdings war beträchtlich.

Die Hauptstraße kostet die Falkensteiner vor allem in strengen Wintern viel Geld. Da die Räumfahrzeuge der Verbandsgemeinde die Steigung nicht bewältigen, unterhält die Gemeinde einen eigenen "Traktoren-Räumdienst". Bis in die 1950er Jahre mussten die Falkensteiner oft selbst anpacken, um ihre Hauptstraße passierbar zu halten. Nach starken Gewittern wurde regelmäßig Frondienst angeordnet, um Geröll und Schutt von der Straße zu räumen.