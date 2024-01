Zwingel in Bad Kreuznach

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Herrschaft

Gerade mal 100 Meter lang, krumm und etwas bucklig. Der Zwingel ist eine Kreuznacher Altstadtgasse, zwischen Schloßpark und Fußgängerzone - und mitten in "Klein-Venedig", wie der am Ellerbach gelegene Teil der Altstadt (die genaugenommen die Neustadt ist) etwas großspurig genannt wird.

In den rund 300 Jahre alten Häusern des Zwingels sind nicht zuletzt die Keller interessant: der eine beherbergt mit dem Eiskellermuseum das kleinste Museum von Rheinland-Pfalz (was stimmen würde, wenn sich nicht hinter einem Fenster des Zwingels ein noch kleineres befände). Der andere war in den sechziger Jahren Kreuznachs angesagter Beatschuppen. Im "Ellerbachkeller" wurde 1965 gar ein Weltrekord im "Dauerbeat" aufgestellt.

Haus der Hüte SWR SWR -

Schließlich lebt mit Walter Brusius einer der bekanntesten Künstler Bad Kreuznachs im Zwingel. Das erste Haus der Gasse ist jedoch ein Geschäft, ein ganz besonderes allerdings: Seit 107 Jahren ist das "Haus der Hüte" eine weit über Bad Kreuznach hinaus bekannte gute Adresse für stilbewusste Hut- und Mützenträger.