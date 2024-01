Stebacher Straße in Großmaischeid

per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter

Großmaischeid liegt im Landkreis Neuwied, nahe am Naturpark Rhein-Westerwald und hat 2500 Einwohner. Ein staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort, mit günstiger Verkehrsanbindung, guten Einkaufsmöglichkeiten und attraktiven Freizeitangeboten.

Die Stebacher Straße scheint die Kreativseite des Ortes abzudecken. Schon am Anfang der Straße steht ein Kostümverleih, nicht irgendeiner, sondern der größte in Rheinland-Pfalz. Hier findet sich für jede Rolle ein passendes Gewand. Das Keramik-Atelier Mückenplausch ist die Kreativschmiede für jung und alt. Hier dürfen alle ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Die „Conbrios“ sind ein weit über die Grenzen des Westerwaldes bekannte Gesang- und Unterhaltungsgruppe. Im Blumenladen werden ausgefallene Blumengestecke gemacht und das familiäre Nobelhotel am Platz ist bis ins letzte Detail durchgestaltet.