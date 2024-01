Naheweinstraße in Meddersheim

Ein Film von Stefanie Fink

Im Kreis Bad Kreuznach liegt die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim. In ihr liegt Meddersheim, ein hübscher Weinbau-Ort, den auch Touristen lieben. Mittendrin die Naheweinstraße. Da wieder mittendrin der Hof vom Kurti. Das Epizentrum sozusagen. Wer einen Trecker borgen will, der ist hier richtig. Auch, wer sein Stubbi nicht allein zu Hause trinken mag. Und meistens gibt es auch was zu „vaziele“.

Überhaupt wird Kommunikation großgeschrieben in der Naheweinstraße. Man redet miteinander, gegeneinander an und, allzu menschlich, manchmal auch ein bisschen übereinander. Was Kurtis Hof für harte Männer, ist Christel Zentellinis Lebensmittel-Laden für die Frauen. Ob Taufe oder Todesfall - hier bringen sich die Kundinnen auf den neuesten Stand. Das hört die Christel aber gar nicht gern. Auch im „Loch“, so wird die Stichstraße zu den Häusern 40 bis 44 humorig genannt, gibt es viel zu diskutieren. Lokalpolitisch-infrastrukturelles. Das beliebteste Nachbarschaftsforum ist am Abend die Bank. 7 Leute passen drauf und eine Flasche Nahewein; der Straßenname verpflichtet schließlich.