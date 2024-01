Hauptstraße in Niederweis

Ein Film von Oliver Wittkowski

700 Meter lang ist die frisch sanierte Hauptstraße des Eifeldorfs Niederweis. Neuer Belag und neuer Bürgersteig das sieht schmuck und sauber aus – die Kosten allerdings wurden auf die Anwohner umgelegt, berechnet nach Grundstücksgröße.

In etlichen großen Höfen, in denen die Landwirtschaft längst aufgegeben wurden, leben heute nur noch ein oder zwei Bewohner. Für die sind die meist fünfstelligen Eurobeträge für die Sanierung eine strake Belastung: Außer Freude über den neuen Look der alten Holperstraße gibt es daher auch Unverständnis: "Was brauchen wir in unserem kleinen Dorf einen Bürgersteig!", und andere Klagen, das hat der Bürgermeister öfter gehört.

Andererseits war die Sanierung für etliche Hausbesitzer auch Startschuss, am eigenen Heim das ein oder andere zu renovieren, oder den Hof neu zu pflastern. So verändern sich die Dinge allmählich auch über die reine Straßensanierung hinaus.

Richtig proper steht die alte Dorfstraße nun da, und passt so auch gleich viel besser zur größten Attraktion, die die Gemeinde zu bieten hat: Das Niederweiser Schloss, mitten im Dorf. Das wird seit einigen Jahren auch von einem Privatmann mit Liebe zum Detail saniert. Touristen sind willkommen – Schlaglöcher jedenfalls haben die Besucher bei der Anfahrt über die neue Hauptstraße nicht mehr zu befürchten.