Kirchstraße in Bottenbach

Ein Film von Gabi Keller

Bottenbach ist ein südpfälzisches Dorf mit 750 Einwohnern. Es liegt zwischen Pirmasens und Zweibrücken. Mitten im Ort zweigt die Kirchstraße ab: Eine kurze, gemütliche Straße mit einer etwas erhöht gelegenen evangelischen Kirche. Erwähnenswert ist deren mehr als 900 Jahre alter romanischer Turm.

Zu Füßen der Kirche spielt sich das weltliche Leben ab: Da gibt es zum Beispiel die Tierfreunde mit ihren Pferden oder Gänsen. Denn die Kirchstraße ist auf eine angenehme Art ländlich. Die Bewohner der Straße schätzen die Ruhe und die gute Nachbarschaft. Man trifft sich am Brunnen oder beim "Käpt’n". So nennen alle den Wirt und sein Gasthaus. Hier proben auch die Bottenbacher Sänger. Manchmal allerdings knattert es laut in der Kirchstraße. Dann fährt der Nachbar auf seinem PS-starken Motorrad spazieren.