Burgring in Mürlenbach

Ein Film von Oliver Wittkowski

Der Burgring im Eifeldorf Mürlenbach ist eine trickreiche Straße: Einspurig, schmal, sich zwischen Mauern und alten Höfen windend, führt sie hoch zur mächtigen Bertradaburg. Eigentlich dürfen nur Anlieger das schmale Sträßchen benutzen, aber im Sommer kurven trotzdem auch etliche Touristen hoch - immerhin wird die Burg als möglicher Geburtsort von Karl dem Großen gehandelt.

Der Mann der hier lange Jahre Burgherr war, kehrt nun zurück zu dem "Objekt", das er Mitte der siebziger Jahre gekauft hatte und zusammen mit seiner Frau renoviert und neu belebt hat. Irgendwann verkaufte er die Burg wieder und zog fort. Ist der jetzige Besuch für das Ehepaar doch eine Art Heimkehr?

Im Burgring wohnen etliche Menschen, deren Existenz um das Thema Heimat oder Heimkehr kreist: Die Einheimische, die zögerlich in das Haus zurückkehrte, in dem sie geboren wurde. Die Zugezogene, die wieder zurück in ihre Heimat will. Der Mann, der erst spät zu seiner Bestimmung gefunden hat, und das traditionsreiche Sägewerk der Eltern weiterführt. Der Polizist, der sich hier mit seiner Familie ein kleines Paradies geschaffen hat - wie eine Gegenwelt zu dem harten Alltag den er in seinem Beruf erlebt.

Viele Bewohner des Burgrings haben ihre Häuser mit viel Liebe zu Schmuckstücken ausgestaltet - der schöne alte Weg inspiriert ja auch dazu. Und wenn es nach dem Bürgermeister ginge, dann würde auch die Straße wieder historisch korrekt mit Steinen gepflastert werden. Dann hätte auch der Burgring in baulicher Hinsicht seine Bestimmung wieder gefunden.