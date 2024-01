Ein Film von Stefanie Hinzen

In der Waldstraße in Langenhahn geht es ruhig zu. Die Straße liegt etwas abseits vom Ortskern mit Geschäften, Kindergarten, Kirche und Schule. Die Waldstraße ist eine gewachsene Straße, die Häuser sind so unterschiedlich wie ihre Bewohner. Doch gibt es etwas, das die Menschen in der Waldstraße verbindet: alle lieben sie die Natur und zwar jeder auf seine Art. Christian Müller war einer der ersten, der hier baute. Er hielt damals noch eigene Schafe und freute sich, sie direkt hinter dem Haus grasen lassen zu können. Nur wenige Schritte vom Haus entfernt hatte er seinen großen Gemüsegarten, der fast die gesamte Familie ernährte.

Seine Tochter Theresia lebt schräg gegenüber. Die gelernte Glasgraveurmeisterin hat sich auf Motive aus der Natur spezialisiert. Mit unendlich viel Fingerspitzengefühl verzaubert sie einfache Gläser in kleine Kunstwerke. So oft sie dazu kommt, geht sie in die Natur und malt. Eins ihrer Bilder hängt sogar bei Udo Lindenberg.

Ihr Nachbar Peter Müller – nicht verwandt – interessiert sich vor allem für die Erdgeschichte des Westerwalds. Seit er ein kleiner Junge war, sammelt er Fossilien. Inzwischen ist er wissenschaftlich anerkannt. Einige seiner Funde sind im Frankfurter Senckenbergmuseum ausgestellt. Immer wieder entdeckt er neue Tierarten vergangener erdgeschichtlicher Epochen, eines ist sogar nach ihm benannt, die namuropyge muelleri.

Franz-Josef Weber ist froh, direkt hinter seinem Haus in den Wald starten zu können. Von den Wanderungen in Bayern brachte er eine Idee mit, die die Menschen aus der Waldstraße noch enger zusammenwachsen ließ: Gemeinsam errichteten sie in einem Seitenweg eine kleine Kapelle, vor der jetzt regelmäßig kleine Andachten stattfinden.