Kirchgasse in Wolfsheim

Ein Film von Bernd Schwab

Wolfsheim liegt im Rheinhessischen Hügelland, etwa zwischen Alzey und Bingen. Oberhalb des Ortes thront der Rheinsender des SWR, über den jahrelang einige Radioprogramme hinaus ins Land gingen. Die Kirchgasse liegt mitten im Ort. Ihren Namen, wie könnte es anders sein, hat sie der evangelischen Kirche zu verdanken. Früher gab es auch ein katholisches Gotteshaus. Doch es wurde zu klein, der Turm wurde abgebaut und so dient der einstige Kirchenraum heute als Lagerhalle.

Früher gab es neun Winzer in der Straße und hier war auch die Winzergenossenschaft des Dorfes. Im Herbst standen dort die Winzer des Ortes Schlange, um Ihren Rebensaft abzuliefern. Der letzte Winzerbetrieb ist das Weingut Bernhard – ein Familienbetrieb. Die Bernhards haben Ende der 1980er Jahre eine Gutsschänke eröffnet, in der heute Mutter und Tochter gemeinsam in der Küche wirbeln. Jörg Bernhard kümmert sich mit der anderen Tochter um den Wein. Sie absolviert gerade eine Ausbildung im heimischen Betrieb.

Am Ende der Kirchgasse steht die Turnhalle – der Treffpunkt vieler Vereine des Dorfes. Zur Fastnachtszeit ist hier der Wolfsheimer Carneval Verein aktiv. Die Narren bereiten sich auf ihren Höhepunkt in der Fastnacht vor – die Kostümsitzung.