Ein Film von Peter Thielen

Wenn am Rosenmontag überall in Rheinland-Pfalz die Umzüge durch die Städte und Dörfer ziehen, dann laufen die Vorbereitungen im Sauerstaden in Bollendorf noch auf Hochtouren. Denn in Bollendorf geht der Fastnachtszug traditionell erst am Fastnachtsdienstag. Um 14.33 Uhr geht es los und dann werden wieder tausende Schaulustige Jecken und Narren den Sauerstaden bevölkern. Der Zug in Bollendorf ist sehr beliebt. Im letzten Jahr kamen rund 7000 Menschen, um sich den etwa einstündigen Zug mit fast 50 Wagen und Gruppen anzuschauen.

Die Organisation des Zuges ist Aufgabe der Karnevalsgesellschaft UHU. Die hat während der Session ihre Hauptquartier auch im Sauerstaden, im Hotel Hauer nämlich. Am Rosenmontag wird da natürlich auch gefeiert aber eben auch gearbeitet für den großen Umzug. Wir zeigen die Vorbereitungen auf den großen Tag und stellet die interessante Straße aber auch abseits des Karnevalsrummels vor.

Denn der Sauerstaden ist nicht nur die Umzugsmeile in Bollendorf, sondern auch die gute Stube der 1600 Einwohner fassenden Gemeinde. Der Sauerstaden ist eine fast zwei Kilometer lange Allee die immer entlang der Sauer führt. Der Fluss bildet hier die Grenze zu Luxemburg und so wundert es nicht, dass es noch ein altes Zollhäuschen am Sauerstaden gibt, in dem heute die Tourist-Information untergebracht ist. Ein ehemaliger Zöllner erzählt aus der Zeit, als am Sauerstaden noch nach Schmugglern Ausschau gehalten wurde.