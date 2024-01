Steinwendener Straße in Kottweiler

Ein Film von Gabi Keller

Kottweiler ist ein Ortsteil von Kottweiler-Schwanden und liegt in der Westpfalz, im Landkreis Kaiserslautern. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Airbase Ramstein, der größte Arbeitgeber der Region. Deshalb leben neben den 1400 deutschen Einwohnern auch noch 250 Amerikaner in Kottweiler. Auch in der Steinwendener Straße sind Amerikaner sesshaft geworden. Sie verstehen sich gut mit den Nachbarn. Deutsche und amerikanische Mütter mit Kindern treffen sich regelmäßig auf dem Spielplatz in der Steinwendener Straße.

Die ist eine Kreisstraße, trotzdem aber ruhig. Hier wohnen lauter Individualisten. Die Häuser zählen zu den ältesten des Ortes. Da gibt es zum Beispiel die riesige Walzenmühle von 1725. Die ehemalige Müllerin stellt heute Puppen her. Und wo früher Mehl gemahlen wurde, ist jetzt ein Museum für altes Kinderspielzeug. Außerdem lebt ein Fuchs mit in ihrer Wohnung. In der Steinwendener Straße ist die Begegnung mit Füchsen übrigens eher die Regel als die Ausnahme. Die Tiere müssen aber achtgeben, wenn sie die Straße überqueren. Denn dort sind Fahrzeuge unterwegs, die auch im Museum stehen könnten.