Zeller Straße in Senheim

Ein Film von Markus Bundt

Die Zeller Straße ist die Winzer Straße in Zell. Sie führt direkt aus den Weinbergen hinab ins Dorf. 10 Winzer leben und arbeiten hier – die Straße führt direkt unterhalb der Weinberger entlang. Es gibt also keinen besseren Ort für das Weinbaumuseum der Familie Schlagkamp. Seit 40 Jahren trägt die Winzerfamilie ihre Ausstellungstücke zusammen – mittlerweile beherbergt der alte Tanzsaal in Senheim das größte private Weinbaumuseum Deutschlands.

Nicht weit entfernt arbeitet Markus Görgen. Er ist nicht nur ein guter Winzer, sondern auch Schnapsbrenner. Was immer an leckeren Früchten in der Umgebung wächst, bei ihm wird aus allem ein edler Tropfen. Früher war die Zeller Straße auch Sitz des Amtshauses und der Gendarmerie. Wer in die Kreisstadt nach Zell wollte, der fuhr durch die Zeller Straße. Allerdings sagt in Senheim niemand Zeller Straße. Wenn jemand hier wohnt, dann sagt er „Ich wohn auf‘m Bahnhof“. Denn einst sollte hier entlang eine Bahnlinie führen, die aber dann doch nicht gebaut wurde. Freie Bahn braucht der Notarztwagen, der als Pilotprojekt, in Senheim stationiert ist. Genau in der Mitte zwischen Cochem und Zell sind rund um die Uhr ein Rettungssanitäter und ein Arzt im Einsatz.

Von dem kleinen Haus in der Zeller Straße starten sie zu den Einsatzorten an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück. Eng geht es zu in der Zeller Straße – da müssen Christoph Görgen und seine Frau ganz schön am Lenkrad kurbeln. Die beiden haben ein Busunternehmen in der Zeller Straße und müssen mehrmals am Tag durch die Gasse zum Kindergarten fahren. Ihr Weg führt sie auch vorbei am einzigen Schaufensterladen der Straße, mit ungewöhnlichen Auslagen. Der Künstler Manfred Pasieka hat hier sein Atelier. Der Maler und Bildhauer verkauft seine Werke in der ganzen Welt. Lange Zeit lebt er in der Toskana und fand seine neue Heimat hier an der Mosel. Künstler und Winzer, Busfahrer und Notärzte – in der Zeller Straße ist ganz schön was los.