Ein Film von Fatma Aykut

Wenn es Mittag wird, ist es totenstill in der Oberstraße. Und wie ein Mahnmal ragt ein dreieinhalb Meter großes Kreuz am Anfang der Straße in den Himmel hinein, erinnert an das Leid der Bewohner von Ludwigshafen-Mundenheim, als der Rhein über die Ufer trat und den ganzen Ort überschwemmte. Heute plagen die Straße andere Sorgen.

Spelunke und Spielhölle, Billigläden und Parkplatznöte. Die Oberstraße hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Viele Bewohner können sich mit ihr nicht mehr identifizieren. Udo Baur zum Beispiel. Der Apotheker betreibt die "Fortuna Apotheke" in der Oberstraße Nummer eins in fünfter Generation. Doch wer links und rechts von ihm noch lebt oder arbeitet, das weiß Udo Baur nicht mehr.

Früher hätten sich die Neuen bei ihm vorgestellt, heute, sagt der 72-Jährige wehmütig, sei das ja nicht mehr üblich. Mit ihm erinnern wir uns an die glorreichen Jahre der Oberstraße zurück, mit Originalaufnahmen aus dem Jahre 1952. Heute leben Menschen unterschiedlichster Herkunft auf engstem Raum in der Oberstraße zusammen, ein Schmelztiegel.

Giovanni Falcone ist vor über 25 Jahren aus einem sizilianischen Bergdorf eingewandert. Und ebenso lange wandern die Schuhe der Mundenheimer durch seine sizilianischen Hände. Doch die Geschäfte laufen schon lange nicht mehr gut.

Eine Institution und Autoritätsperson zugleich ist Dr. Bernhard Wallacher. Er sieht die Oberstraße als sein Kiez, als sein Revier. Und wenn der Müllwagen in seiner Straße mal Halt macht, dann freut ihn das am meisten. Das Hierzuland aus der Oberstraße in Ludwigshafen-Mundenheim zeigt eine Straße im Wandel, nicht immer zur Freude der Bewohner. Aber zwischen Spelunke und Spielhölle gibt es viel Hoffnung.