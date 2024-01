Hauptstraße in Dietrichingen

per Mail teilen

Ein Film von Katharina Pfänder

Ganz im Südwesten von Rheinland-Pfalz liegt die Gemeinde Dietrichingen. Sie gehört zum Landkreis Südwestpfalz und dort zur Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Rund 400 Einwohner zählt Dietrichingen und ist schon fast ein so genanntes Straßendorf. Rechts und links der Hauptstraße gibt es nur wenige Nebenstraßen.

Die Hauptstraße ist auf den ersten Blick recht unscheinbar, hat aber doch einiges zu bieten.

Hinter den Häusern mit den ungeraden Zahlen fließt die Trualb, ein Bach mit natürlichem Lauf und einem stattlichen Fischbestand. In der Hauptstraße wohnen viele Tierliebhaber. Nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Ziegen, Rehe, Pferde und Esel sind so genannte Hauptsträßler. Die Bandbreite in der Hauptstraße ist weit: auf der einen Seite Bauer Vogelgesang mit seinem Kuhstall, auf der anderen Seite Falks Brautmoden, ein elegantes Geschäft für den schönsten Tag im Leben.