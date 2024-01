Hauptstraße in Caan

Ein Film von Lutz Näkel

Rund 500 Meter misst sie vom Ortseingang bis zu ihrem Ende, die Hauptstraße von Caan am südwestlichen Rande des Westerwalds. Durchgangsverkehr gibt es in der Straße nicht, denn sie endet in einem Feldweg. Also nichts los in der Hauptstraße von Caan? Doch, hier war und ist das Zentrum der 725- Einwohner-Gemeinde.

Bei der alten Linde steht das gleichnamige Gasthaus, es ist Stammlokal der fünf Vereine von Caan und Treffpunkt für alle, die Lust auf ein kühles Feierabend-Bier oder einen kleinen Imbiss haben. Der Wirt heißt Bernd Brathuhn, bei so einem Namen kommt er nicht umhin seinen Gästen krosses Geflügel aufzutischen! Er hat die Gastwirtschaft von der Gemeinde gepachtet. Die kaufte vor einigen Jahren das Gebäude und ließ es zu einem Dorfgemeinschaftshaus umbauen, um den sozialen Mittelpunkt des Dorfs zu erhalten.

Optisches Highlight der Hauptstraße ist jetzt schon die Caaner Marienkapelle, obwohl sie noch gar nicht fertig ist. Wilfried Pauli hat sich für den Bau stark gemacht. Der Großvater seiner Frau wollte schon vor mehr als sechzig Jahren an gleicher Stelle eine Kapelle bauen. Was damals misslang, führt Wilfried Pauli nun zum Erfolg. Unterstützt wird er dabei mit Sachleistungen von örtlichen Handwerkern, aber auch finanziell von den Caaner Bürgern, die sich auf „ihre“ Kapelle in der Hauptstraße freuen.