Zweibrücker Straße in Martinshöhe

Ein Film von Gabi Keller

Martinshöhe ist ein westpfälzisches Dorf mit 1700 Einwohnern im Landkreis Kaiserslautern. Der Ort liegt zwischen Landstuhl und Zweibrücken auf der Sickinger Höhe. Die Zweibrücker Straße ist nicht nur die Durchfahrtsstraße. Sie ist auch die Lebensader von Martinshöhe, abwechslungsreich und für jede Altersgruppe interessant.

Sogar für Leo. Der ist 15 Monate alt, sitzt im Kinderwagen und wird täglich von Mutter und Opa die Zweibrücker Straße entlang geschoben. Ihn interessieren natürlich besonders die Kälbchen auf dem Bauernhof und der Spielplatz im Park der Zweibrücker Straße. Aber auch das Westernreiten findet er spannend - auch wenn er noch nicht versteht, warum dabei Pferde eine Stoffkuh hüten.

Sein Opa besucht in der Zweibrücker Straße gerne einen Freund. Der hat Heiligabend ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen: nämlich die langersehnte Spenderniere. Andere Erwachsenen gehen in aller Frühe schon in die Bäckerei an der Zweibrücker Straße. Aber nicht nur, um Brötchen zu essen. Hier gibt’s schon morgens ein Bier.