Ein Film von Uwe Reiter

Die Hauptstraße in Kempfeld hat viele Gesichter: Ein ländliches und ein hochmodernes, ein bescheidenes und ein ganz großzügiges. Kempfeld liegt an der Deutschen Edelsteinstraße in der Nähe von Idar-Oberstein. Der Ort gehört zum Landkreis Birkenfeld und hat 820 Einwohner. Es ist eine sehenswerte Fremdenverkehrsgemeinde, die ihren Besuchern richtig was zu bieten hat: Wald, Wiesen, kilometerlange Wanderwege und schöne Ausblicke. Touristen schätzen vor allem den Ausblick von der Wildenburg, die Ruhe in der Natur und die saubere Luft.

Die Wirtschaft von Kempfeld wurde von Landwirten und Achat-Schleifern geprägt. Allerdings gibt es in der Hauptstraße nur noch einen Landwirt und der ist mit seiner indischen Frau aus Holland nach Kempfeld gezogen. Zusammen mit einem zweiten Landwirt produziert er so viel wie früher das ganze Dorf mit 78 landwirtschaftlichen Betrieben. Achat-Schleifer arbeiten keine mehr in der Hauptstraße, nur einer hat aus nostalgischen Gründen seine Werkstatt noch behalten. Es gibt einen Voltigier-Verein, dessen Mitglieder ganz vorne bei der Deutschen Meisterschaft mitmischen und ein Vier-Sterne-Hotel mit Koi-Teichen. Die exotischen Fische kommen aus Japan und erfreuen die Gäste des Hotels mit ihrer Farbenpracht.