Hinterborn in Sippersfeld

Ein Film von Lutz Herrschaft

Krumm, etwas bucklig und irgendwo im Ortskern von Sippersfeld versteckt: Der Hinterborn. Optisch unauffällig, ohne Fachwerk oder rote Sandsteinhäuser, wie sie an anderen Straßen des 1200-Einwohner-Dorfs zu finden sind.

Aber: der Hinterborn ist so etwas wie das kulinarische Zentrum von Sippersfeld. Beziehungsweise das Kalorienzentrum. Honig, selbstgemachter Likör, Essig, Marmelade, raffinierte Torten und Hausmacher Wurst – geballte Gaumenfreuden auf gerade mal rund 200 Meter Gasse verteilt. Ein Getränkemarkt der etwas anderen Art, ein Imker und, last but not least, das Bauerncafe "Zum Fruchtspeicher" lohnen einen touristischen Abstecher.

Das über vier Ebenen verteilte Kinderparadies am Ende der Gasse allerdings ist nicht für Besucher offen. Was auf den ersten Blick wie der offizielle Sippersfelder Spielplatz wirkt, ist Privatgrund – und eine der Wirkungsstätten des Sippersfelder Kulturvereins.