Ein Film von Christian Gallon

Die Ortsstraße in Schweisweiler ist eine kleine Reise durch die Ortsgeschichte: In der nur 600 Meter langen Straße in Schweisweiler gibt es gleich vier denkmalgeschützte Fachwerkhäuser – das älteste aus dem 17. Jahrhundert.

Doch die Ortsstraße ist keineswegs ein Museum – vielmehr wird hier Geschichte gelebt, dank der sehr engagierten Einwohner.

Leo Dörr zum Beispiel. Der Altbürgermeister ist ein wandelndes Lexikon, was die Ortsgeschichte Schweisweilers betrifft. Der Altbürgermeister schwingt mit seinen 88 Jahren noch den Schmiedehammer. In seiner Scheune, die er als Dorfmuseum umgebaut hat, gibt es zahlreiche Geräte und Werkzeuge aus den einst umliegenden Sandsteinbrüchen und jede Menge Anekdoten.

Ein Steinwurf entfernt das Anwesen von Brigitte und Friedrich Trefz. Die beiden haben gleich zwei alte Gebäude wieder auf Vordermann gebracht: die beiden Fachwerkhäuser sind mehr als 300 Jahre alt und stehen unter Denkmalschutz – dementsprechend moderat wurden sie innen verändert.

Die ehemalige Schmiede dient heute Brigitte Trefz als Hobbyraum für ihre Papierschnipselcollagen. Und nebenan wird gewohnt – gleich auf drei Stockwerken.

Wiederum nur wenige Meter entfernt noch ein altes Gemäuer – dieses Mal aus dem 18. Jahrhundert. Mit viel Eigenleistung, Geld und Zeit hat sich Stefan Engel hier mit seiner Familie sein Domizil geschaffen. Im Atelier gegenüber dem Wohnhaus arbeitet der Künstler – vor allem als Maler großformatiger abstrakter Bilder und Bildhauer ebenso abstrakter Figuren.

Leben, Wohnen und Arbeiten im Einklang mit der Ortsgeschichte. In Schweisweiler verbindet sich nostalgische Geschichte mit modernen Lebensgeschichten.