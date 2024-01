Talstraße in Niederkirchen

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink

Die Talstraße im nordpfälzischen Niederkirchen ist sehr lang. Sie beginnt am südlichen Ortseingang und lässt Baustoffhandel, Tankstelle und Supermarkt rechts liegen. Ein auffälliges Holzhaus in Hanglage erinnert die jungen amerikanischen Mieter an ihre Heimat, während die benachbarte Rentnerin gleich zwei grüne Daumen besitzt.

Der Städtepartnerschaftsplatz gegenüber vom Rathaus hat schon gepflegtere Tage erlebt; dafür kann sich die Pizza vom sizilianischen San Marco-Team sehen (und sehr gut essen) lassen. Niederkirchener mit Hunger auf Neuigkeiten schauen lieber im Café Central vorbei, der örtlichen Nachrichtenbörse mit Herz und Backwarenverkauf. Nach diesem Hot Spot knickt die Talstraße verwegen nach links ab und schlängelt sich Richtung Ortsausgang bis zum Swimming-Pool von Marc Reh. Der hat sein Badewasser selbst nach der Gartenarbeit gern lau.

Gemütsmenschen, Tierfreunde, Messies, PS-Fanatiker und Verweigerer - die Liste der Lebensentwürfe ist lang wie die Talstraße selbst.