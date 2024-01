Ein Film von Gabi Keller

St. Julian ist ein Dorf mit knapp 1.300 Einwohnern und liegt im Nordpfälzer Bergland zwischen Lauterecken und Kusel. Zu dem Ort gehören insgesamt vier Ortsteile. Einer davon ist St. Julian selbst. Hier leben etwa 500 Menschen - viele von ihnen in einem Teilabschnitt der Durchfahrtsstraße, genannt die "Hölle".

Hier gibt es richtige Höllenfeuer, entfacht von einem Feuerspucker. Mit dem Feuer lebt auch der Bürgermeister von St. Julian. Er wohnt nicht nur in der „Hölle“, sondern verarbeitet hier ganze Baumstämme zu Holzhackschnitzeln. Damit heizt er seinen kompletten Bauernhof. Die „Hölle“ ist kaum länger als 150 Meter, dabei aber eine wahre Kommunalpolitikerschmiede. Der Feuerspucker zum Beispiel ist noch Beigeordneter im Gemeinderat. In seiner Freizeit entflieht er gern der „Hölle“ in himmlische Gefilde – mit seinem Drachenflieger. Da nimmt er sogar Bruchlandungen auf dem Komposthaufen in Kauf. Im „normalen“ Leben ist er bei der Kreisver-waltung für den Draisinenverkehr zuständig. Die fahren hinter den Gärten der Höllenbewohner.

Jetzt testet unser Feuerspucker den neuen „Musikantenlandexpress“, einen Planwagen, der wie eine Draisine auf Schienen fährt. Da haben die Höllenbewohner etwas zu feiern. Und das ist natürlich ein Höllenspektakel mit viel Feuerzauber.