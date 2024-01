Gartenstraße in Hochdorf-Assenheim

per Mail teilen

Ein Film von Oliver Wittkowski

Hochdorf-Assenheim liegt mitten im Gemüseanbaugebiet der Vorderpfalz. Die Ortsgemeinde hat rund 2000 Einwohner. Der Ortsteil Hochdorf ist nicht nur für sein gutes Gemüse bekannt, sondern auch für seine exzellente Handballmannschaft.

Auch in der Gartenstraße gibt es Bewohner, die stolz sind auf die ruhmreiche Vergangenheit der Sportler. Die Gartenstraße zeigt sich ansonsten bescheiden und unauffällig. Gepflegte Vorgärten, renovierte Häuser, kaum Verkehr. Ruhe und Stille.

Wäre da nicht die Schule, deren Schüler für Leben sorgen. Die meisten der Bewohner haben einst selbst in der Schule Lesen und Schreiben gelernt. Denn so unauffällig die Gartenstraße auch scheint, wer hier wohnt, der will nicht wieder weg. Das wahre Leben der Gartenstraße liegt hinter den schlichten Fassaden.