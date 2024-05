Ahr-Rotweinstraße in Mayschoß

Ein Film von Paul Weber

Die Ahr-Rotweinstraße von Mayschoß ist eines der touristischen Ziele an der Ahr. Während der Saison steuern Tausende von Weinfreunden aus ganz Europa diese Straße an, um dort Wein einzukaufen, zu genießen und zu feiern. Im November jedoch erholt sich die Ahr-Rotweinstraße. Nur wenige Touristen finden jetzt noch den Weg an die Ahr, die Weinernte ist vorbei und die Weinfeste auch.

Nach all dem Trubel der letzten Monate beginnt nun eine Phase der Ruhe für die Mayschoßer. Der Winzer und Künstler Rainer Hess widmet sich ganz seiner Kunst, die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr verarbeitet die letzte Ernte und Paula Kirsch räumt ihren Andenkenladen auf und macht ihn fit für den Winter.

Langsam aber sicher wird es still in Mayschoß. Die Gaststätten machen die Schotten dicht. Die Saison geht zu Ende. Auch die Weinstube von Sigrid und Leo Kraus öffnet im November zum letzten Mal, bevor es in die Winterpause geht. Wir beobachten die Ahr-Rotweinstraße in ihrer kontemplativen Phase.