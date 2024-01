Kapellenstraße in Fisch

per Mail teilen

Ein Film von Marc Steffgen

Wenn dieser Mann auftaucht, ist es mit der Ruhe in der Kapellenstraße vorbei. Es ist zehn Uhr morgens und Günter Hunzicker trommelt seine Truppe zusammen. "Lebensfluss-Team, kommt bitte zum Arbeitseinsatz", ruft er. Lebensfluss-Team - das sind die Damen und Herren in den grünen Polohemden. Dabei handelt es sich nicht um eine Sekte, sondern ein großes Gemeinschaftsprojekt in der Kapellenstraße: den Dorfpark von Fisch.

Der Park steht symbolisch für ein Menschenleben: Von der Geburt bis ins hohe Alter. Alle sieben Jahre gibt es eine neue Lebensphase wie beispielsweise die Midlifecrisis.

Unentbehrlich sind für den Park engagierte Freiwillige. Alle zwei Wochen kommen die Menschen aus der Kappellenstraße zusammen, um ihren Park zu pflegen. Das Leben in der Kapellenstraße - es fließt.

Die Kapellenstraße ist das Zentrum des Ortes. 80 Häuser reihen sich aneinander auf einer Länge von 400 Metern. Sie endet an einem Feldweg. Früher hat hier jede Familie Landwirtschaft betrieben, heute gibt es nur noch zwei Landwirte. Die meisten Bauernhäuser wurden zu modernen Wohnhäusern umgebaut. Tagsüber ist hier allerdings nicht allzu viel los, denn viele Bewohner der Kapellenstraße arbeiten im nahen Luxemburg.

Wer die Kapellenstraße entlang geht, folgt den Spuren der Geschichte. Der Jakobsweg führt hier entlang. Pilgerziel und Namensgeber der Straße ist Wendelinus Kapelle, vor der es archäologische Funde aus 600.000 Jahren Menschheitsgeschichte gibt - gefunden von Michael Winter, dem 93-jährigen Heimatforscher von Fisch. Zu den bedeutendsten Funden gehören ein Faustkeil aus der Steinzeit und ein fränkisches Kurzschwert.

Geschichte und Tradition spielt auch in einem anderen Haus eine große Rolle. Harald Wacht kümmert sich darin um ein Traditionsgetränk: den Apfelwein - oder wie er hier genannt wird: Viez. Er produziert seit 20 Jahren das Nationalgetränk des Saargaus - aus purer Überzeugung und Leidenschaft. Zusammen mit seiner Familie stellt Harald Wacht rund 4.000 Liter Viez pro Jahr her. Aber, obwohl das Getränk immer beliebter wird, leben kann der 45 jährige nicht davon. Harald Wacht arbeitet daher auch als Mechaniker am Flughafen Luxemburg. Seine Streuobstwiesen sind für ihn ein Ausgleich aber auch eine Verpflichtung die uralte Vieztradition zu erhalten.

Sie sind zuständig für das lustige Gesicht der Kapellenstraße: Brigitte Jakob und ihre Geschwister. Als Theatergruppe mit dem sinnigen Namen "Traumtänzer" sind sie das kulturelle Aushängeschild von Fisch. Alle zwei Jahre führen sie ein neues Mundart-Stück auf. Die Laienschauspieler haben inzwischen Kultstatus erreicht. 2.000 Zuschauer sind bei ihren Auftritten keine Seltenheit. Zupackend und lebensfroh, authentisch und traditionsverliebt. Voller Originale - so ist sie die Kapellenstraße von Fisch.