Ein Film von Gabriele Heyder

Ein kleiner Weinort im Herzen des Wonnegaus, das ist Bermersheim. Wer im Herbstnebel Bermersheim bei Worms erreicht, fährt in eine zauberhafte, kleine Welt. Dicht aneinander geschmiegt stehen hübsche, kleine Winzer- und Bauernhäuser, mal offen, mal etwas zugeknöpft.

336 Menschen leben hier, ein Teil von ihnen in der Alzeyer Straße. Schmal und eng windet die sich durch den Ort. Wahrzeichen ist die evangelische Kirche, im romanischen Stil erbaut. Ein bisschen scheint die Zeit hier still zu stehen. Aber das täuscht. In der kleinen verträumten Straße werden Träume gelebt:

Schornsteinfegermeister Tobias Henneböhl ist mit seiner Frau Sandra auf dem Sprung ins Schlagergeschäft; Winzer Christian Peth ist auf der Suche nach dem „perfekten Wein“; Familie San Martin hat sich mit ihrem Gourmet-Restaurant Weingewölbe einen Namen gemacht. Die Alzeyer Straße in Bermersheim – eine Straße mit Visionen!