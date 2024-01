Klosterstraße in Sankt Katharinen

per Mail teilen

Ein Film von Katharina Pfänder

Sankt Katharinen ist eine kleine Gemeinde mit gerade mal 380 Einwohnern. Es liegt in einer Talmulde am südlichen Soonwaldrandes. Der Name Sankt Katharinen geht auf die Gründung eines Zisterzienserklosters im 13. Jahrhundert zurück. Von dem Kloster, das im 30-jährigen Krieg zerstört wurde, ist bis auf wenige Steine aber nichts mehr geblieben.

Der Weinbauort wurde noch um 1800 schlicht als "Hof" bezeichnet, obwohl die Einwohner bereits einen eigenen Schulmeister hatten, der von Familie zu Familie "wanderte". Heute ist Sankt Katharinen mit etlichen Winzern, Geschäften und Betrieben für seine Größe eine sehr lebendige Gemeinde. Die Klosterstraße ist exemplarisch für Sankt Katharinen.

Beim Weingut Schild beispielsweise arbeiten drei Generationen zusammen, und zwar erfolgreich. Regelmäßig werden sie im Weinführer Gault Mileau erwähnt. Und die einzige Gastwirtschaft des Ortes liegt auch in der Klosterstraße. Jeden Tag von 16 Uhr bis 19 Uhr sperrt Hildegard Fickinger ihre kleine Kneipe auf, das macht sie für ihre Stammgäste und für sich selbst, denn für die 87-jährige Wirtin ist die Dorfwirtschaft pures Lebenselixier.