Römerstraße in Bergweiler

Ein Film von Wolfgang Bartels

Bergweiler liegt in der Eifel in der Nähe der Kreisstadt Wittlich. Die längste Straße des Dorfes ist die Römerstraße. In ihr kann man erleben, wie sich das Dorf gewandelt hat: vom Bauerndorf zur Wohngemeinde. Alte Bauernhäuser bestimmen bis heute das Bild der Römerstraße. Nur: Landwirtschaft wird in den allermeisten nicht mehr betrieben.

Nur noch ein Nebenerwerbslandwirt ist übriggeblieben. Auch die alte Dorfschmiede gibt es noch in der Römerstraße. Einige Anwohner nutzen die Wiesen hinterm Haus für die Pferdehaltung.