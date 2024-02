Hauptstraße in Hanhofen

Ein Film von Gabi Keller

Hanhofen liegt im Rhein-Pfalz-Kreis, nicht weit von der Weinstraße und nur wenige Kilometer von Speyer entfernt. Sozusagen zwischen "Rhein und Wein". Rund 2400 Einwohner hat das Dorf, das vor 10 Jahren zur "schönsten Gemeinde" des Kreises gekürt wurde. Eine der attraktivsten Straßen führt mitten durch den Ort: es ist die Hauptstraße - gesäumt von farbenfrohen, individuell gestalteten Häusern.

Reizvoll ist auch die alte Schlossmühle in der Hauptstraße, malerisch am Woogbach gelegen. Ihr gegenüber stand früher ein Wasserschloss: Sitz des Bischofs zu Speyer. Die moderne "Residenz" nennt sich jetzt "Ortsverwaltung" und befindet sich auch in der Hauptstraße. Hier liegt vieles in Frauenhand. Seit 1994 lenkt eine Bürgermeisterin die Dorfentwicklung, unterstützt von vielen anderen Frauen. Die helfen zum Beispiel mit beim Neubau eines Gemeinschaftshauses.

Nicht zu vergessen die hundertjährige Einwohnerin, die immer noch regen Anteil nimmt am Dorfgeschehen. Aber auch die Kinder sind schon aktiv: Einige von ihnen bemalen Stromkästen, damit die Hauptstraße noch farbenfroher wird. Andere spielen nach dem Unterricht im Schulkinderhaus, einem reizenden, kleinen Gebäude. Das ist bei den Kleinen genauso beliebt wie das Gasthaus zum Storchen bei den Senioren. Denn hier setzt sich der Wirt noch persönlich ans historische Klavier, um die Gäste zu unterhalten.