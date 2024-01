Dorfstraße in Oberhosenbach

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Viele Straßen gibt es nicht in Oberhosenbach, einem kleinen Dorf im Landkreis Birkenfeld, auf den Höhen des Hunsrück. Nur rund 150 Menschen leben hier und früher einmal gab es nur einen einzigen Straßennamen im ganzen Dorf: die Dorfstraße. Inzwischen gibt es zwar noch ein paar andere Straßen, wie die Hauptstraße oder die Schulstraße.

Aber noch immer stehen die ältesten Häuser von Oberhosenbach an der Dorfstraße. Und nicht nur die Häuser haben hier viel zu erzählen, sondern auch die Menschen, die darin leben. Oft wohnen zwei oder drei Generationen direkt nebeneinander oder sogar unter ein- und demselben Dach. Und in nicht wenigen der alten Bauerngehöfte leben die Menschen schon seit ihrer Geburt. Eine solche Verwurzelung mit der Heimat ist in unserer schnelllebigen Zeit schon fast ein Luxus.