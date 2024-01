Hauptstraße in Oberndorf

Ein Film von Stefanie Fink

Insgesamt vier Orte mit dem Namen Oberndorf gibt es in Deutschland. Das rheinland-pfälzische liegt nicht sehr weit vom Donnersberg im Alsenztal. Und nennt sich stolz "Hochburg der Nordpfälzer Narretei". Mehr als die Hälfte der 250 Einwohner mischt in der Fastnacht mit.

Hotspot des organisierten Frohsinns ist die Hauptstraße, in deren Nummer 19 der Bürgermeister residiert. Herr Bernhard bittet sich Mucksmäuschenstille aus, wenn er an seiner Büttenrede schreibt. Sonst kommt er mit dem Versmaß durcheinander. Lautlos peppt deshalb seine Frau sein Kapitäns-Kostüm ein bisschen auf.

Textilien für die tollen Tage entstehen auch im Haus von Waltraud Schückler. Irgendwann hat sie sich überreden lassen, die Kostüme für die Gardetänzer zu nähen. In diesem Jahr jagt sie die Nadel über Dutzende von pinken Glitterborten. Die kleine Enkelin macht derweil auf Prinzessin.

Auch auf der anderen Straßenseite ist was geboten. Nur Tage vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit brennt in der Festhalle an jedem Abend Licht. Hier laufen die Fäden des närrischen Treibens zusammen. Die "Damen" vom Männerballett schwingen adrett behaarte Beine, während der tänzerische Nachwuchs an einer streng geheimen Lachnummer arbeitet. Bühnenbilder, Bütt und Technik - alles muss bis zur großen Sitzung stehen. Für ganz privates Narrentreiben hat deshalb übrigens keiner Zeit in der Hauptstraße.