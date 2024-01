Ein Film von Uwe Reiter

Leimbach liegt in der Eifel, im Landkreis Ahrweiler. Das Dorf hat 511 Einwohner und gehört zur Verbandsgemeinde Adenau. Ein „Bach“- Ort mit einer waldreichen Umgebung und herrlichen Wanderwegen. Die Bergstraße in Leimbach schlängelt sich im Ortsteil Gilgenbach - wie der Name schon sagt - an einem Berg entlang am Gilgenbach. Mit ihren kleinen Brücken über den Gilgenbach, schmucken Vorgärten, Fachwerkhäusern und zwei Kapellen hat sie eine malerische Seite. Aber auch eine großzügige, denn es gibt viel Platz zwischen den Häusern und an manchen Stellen ist die Straße nur einseitig bebaut.

Die Menschen hier sind humorvoll, originell und freundlich. Da gibt es zum Beispiel die Kaffeekannen-Sammlerin, die jeden freien Platz in ihrem Haus zum Aufstellen der Kannen nutzt oder den Motorrad-Sammler und bundesweit bekannten Restaurator, der ein paar Zweirad-Raritäten aus der Wirtschaftswunderzeit gesammelt hat, vorwiegend DKW- und Adlermotorräder. Die Bergstraße ist eine Straße, in der es Menschen gibt, die es verstanden haben, sich ein kleines Paradies zu schaffen. ´