Hauptstraße in Reichweiler

Ein Film von Jutta Kastenholz

Reichweiler liegt direkt an der Grenze zum Saarland in der Nähe von Kusel. Ein kleines Dorf - aber eins mit viel Geschichte: Schon die Römer fühlten sich hier wohl - und hinterließen in einer Sandsteinwand das Mithrasheiligtum.

Fester Bestandteil des Dorflebens ist die Hauptstraße, dort treffen sich Hundefreunde täglich zum Gassigehen und Erzählen. Vielleicht kehrt man unterwegs beim Bäcker ein - dort stehen die Zwillingsschwestern Monika und Christa Breug in der Backstube. Ein echter Zwei-Frauen-Betrieb mit vielen Stammkunden.

Manchmal gibt es aber auch Flammkuchen auf der Futzy-Ranch, einer selbst gebauten Blockhütte. Immer dabei: Scott Daniels, ein ehemaliger GI, der in Reichweiler heimisch geworden ist. Und das hat er auch seinem Hund Rossi zu verdanken, denn wer einen Hund hat, kommt schnell mit anderen ins Gespräch. Und so sind die täglichen Spaziergänge zu einem lieb gewordenen Ritual geworden, auf das die Menschen in Reichweiler nicht mehr verzichten wollen.