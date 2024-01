Mayener Straße in Welling

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Lawetzky

Die alteingesessenen Wellinger erinnern sich noch, als vor 50 Jahren das ganze Dorf fast nur aus der Mayener Straße bestand. Dann kamen diverse Neubaugebiete hinzu, und Welling bekam ein neues Gesicht. Die wichtigste Straße ist allerdings weiterhin die Mayener Straße. Sie zieht sich quer durch den gesamten Ort. Dörfliche Romantik findet sich hier weniger. Es dominiert der raue Charme von robusten Basalt- und Bruchsteinhäusern.



In der Mayener Straße leben und arbeiten völlig unterschiedliche Menschen. Da ist zum Beispiel Heike Nolden, die sich mit ihrem kleinen Dorflädchen schon vor etlichen Jahren einen Lebenstraum erfüllt hat. Hier werden nicht nur Produkte vom eigenen Hof verkauft, Heikes Lädchen ist täglicher Umschlagplatz des aktuellen Dorftratsches.

Direkt gegenüber dann das Hotel und Restaurant "Zur Post", ein Wellinger Traditionshaus, seit 150 Jahren im Besitz der Familie Wolf. Seit 20 Jahren führt Willy Wolf die "Post". Er hat in der Zeit aus einer Dorfgaststätte ein modernes Catering Unternehmen gemacht mit 10 Angestellten. Aber den Stammtisch im alten Gastraum gibt's immer noch.

Der Chronist der letzten 80 Jahre Wellinger Geschichte ist Jakob Elzer. Der 88jährige Wellinger Ehrenbürger hat über viele Jahrzehnte den Wandel innerhalb des Ortes und der Mayener Straße mitbekommen und weiß Anekdoten reich davon zu berichten.

Natürlich gibt es auch Zugezogene in der Mayener Straße. Günter und Nicole Wolf kamen vor 10 Jahren und waren schnell integriert. Und das, obwohl sie auf ihrem Hof am unteren Ende der Straße etwas Ungewöhnliches ins Leben riefen: Nicole Wolf ist Heilpädagogin und bietet Tier gestützte Therapie vor allem mit Pferden an.