Wiesenstraße in Vinningen

Vinningen ist eine kleine Gemeinde in der Südwestpfalz ganz in der Nähe zu Frankreich. 1800 Einwohner leben in Vinningen, Tendenz steigend. Hier gibt es alles, was man zum Leben braucht: Bäcker, Metzger, Einkaufsmarkt, Apotheke, Ärzte und vor allem auch Kultur. Die ist in der "Alten Kirche" beheimatet. Musikveranstaltungen und Ausstellungen werden dort regelmäßig angeboten.

Die Wiesenstraße ist eine kurze, recht übersichtliche Straße. Man kann sogar von einem zum anderen Ende gucken, gerade mal 200 Meter lang ist sie. Eine Wohnstraße mit eigener Bäckerei. Bäckermeister Stefan Ernst setzt auf Extraqualität und hat sich vor sechs Jahren dafür einen Holzbackofen bauen lassen. Jetzt muss er zwar vier Stunden früher raus, aber dafür kommen die Kunden auch extra zu ihm.

In der Wiesenstraße sind auch tausende Exoten zuhause. Rainer Schimmel sammelt Schnellkäfer, speziell aus Südostasien. Er ist ein anerkannter und sehr gefragter Forscher und wenn er nicht gerade auf Käferjagd ist, präpariert und spezifiziert er in der Wiesenstraße seine Funde.