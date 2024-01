Hauptstraße in Graach

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter

Das Himmelreich ist den Bewohnern der Graacher Hauptstraße nahe, denn sie wohnen direkt unterhalb der berühmten Moselweinlagen „Himmelreich“ und „Domprobst“. Seit dem dritten Jahrhundert n. Chr. wird in Graach Wein hergestellt, die Rebstöcke wachsen auf einem verwitterten weichen Schieferboden feinster Art. Was die Graacher Winzer aus dem Riesling der Steillagen machen, beschreiben Fachmagazine wie „Pinard de Picard“ als „Weltklasseweine“. Weine des VDP Weinguts Schäfer etwa seien „Gegenstand internationalen Kults“, andere Weingüter der Hauptstraße sind ausgezeichnet mit großen Staatsehrenpreisen oder Bundesehrenpreisen.

Keine Frage, dass sich in der Hauptstraße alles um den Wein dreht: Sieben der 15 Graacher Weingüter liegen in der Hauptstraße. Aus jedem Vollerwerbs-Weingut spielt mindestens ein Winzer im Musikverein, was die Donnerstags-Probe für alle besonders interessant macht. Man trifft sich, tauscht sich aus, probiert nach dem Musizieren die Weine der anderen.

Graach als echtes Mosel-Winzerdorf ist auch ein Touristenmagnet. Vielerorts auf der Hauptstraße werden Gästezimmer angeboten, zum Teil in wunderschönen denkmalgeschützten Häusern. Im Frühmesserhaus von 1888 wohnte einst der Pastor, der die Messe für Knechte und Mägde hielt, die während des Hochamts Hausarbeit verrichten mussten. Heute stehen in einem Anbau des Frühmesserhauses Gästebetten mit „Himmel“- damit sich auch Touristen in der Graacher Hauptstraße wie im„Himmelreich“ fühlen.