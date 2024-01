Hauptstraße in Becherbach

per Mail teilen

Ein Film von Margit Kehry

Becherbach bei Kirn mit seinen rund 400 Einwohnern ist eine beschauliche Gemeinde: Wälder, Felder, kleine Flusstäler. Kein Wunder, dass auch die Hauptstraße eher ruhig und wenig befahren ist. Man sieht noch immer, dass in früheren Zeiten viele Bauernhäuser und Geschäfte die Straße gesäumt haben müssen.

Doch die Gehöfte sind längst zu Wohnhäusern umgebaut und die meisten Geschäfte haben längst zugemacht. Nur einen Bauern gibt es noch. Und den Dorfladen. Dort gibt es nicht nur alles zu kaufen für den täglichen Bedarf. Er ist auch beliebter Treffpunkt für die Alten.

Die Jungen haben ihren eigenen Jugendraum, wo sie unter sich sein können. Doch jung und alt verstehen sich gut in der Hauptstraße. So gut, dass keiner mehr weg will. Und die Generationen sogar unter einem Dach leben wollen. Die Hauptstraße ist der Mittelpunkt von Becherbach.