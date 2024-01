Pützstraße in Burgen

Burgens schönste Straße blickt auf die Mosel, auf die Burg Bischofstein und auf Weinberge. Sie trägt stolz ihr Kopfsteinpflaster und als Schmuck reichlich Weinranken, die ihre Bewohner über sie gespannt haben.

An ihr liegen ehrwürdige, alte Bruchstein– und Fachwerkhäuser und -Höfe. Und in ihr kann man einfach so auf einem Bänkchen sitzen und in der Sonne dösen oder in einer urigen Weinstube - na klar - Wein trinken.

Moselwein, der in den Lagen hoch über ihr und gegenüber auf der anderen Flußseite wächst. Die Bewohner sind fast alle Ur-Burgener: Der Winzer, die "Weinfee", die Küsterin, der Schäfer und das "Königspaar".

Manchmal nennt sie sich Königsallee. Mit richtigem Namen aber heißt sie Pützstrasse im Moselort Burgen.