Hauptstraße in Busenhausen

Ein Film von Lutz Näkel

"BH", so wird Busenhausen etwas respektlos von den Bewohnern der Nachbarorte genannt. 326 Einwohner leben in Busenhausen, die meisten davon in der Hauptstraße. Die ist mit rund 660 Metern auch die längste Straße im Dorf. Wer aus südlicher Richtung in die Hauptstraße einfährt, wird als erstes von Paula begrüßt. Paula ist eine lebensgroße Kuh aus Kunststoff, die der örtliche Kindergarten angeschafft und bunt bemalt hat.

Kinder gibt es in Busenhausen überdurchschnittlich viele, hier leben einige junge Familien. Die alten Bauernhöfe mit ihren großen Grundstücken bieten jede Menge Platz zum spielen, und manche kleinen Bewohner der Hauptstraße haben sogar ein eigenes Kinderhaus im Garten.

Überhaupt sind die Gärten der Straße bemerkenswert, die Busenhausener scheinen miteinander im Wettstreit um den schönsten Garten zu liegen. Mit ein Grund dafür, dass die Gemeinde bei "Unser Dorf hat Zukunft" einen zweiten Platz erreicht hat.

Der "erste Platz" ist für die Busenhausener ihr Dorfplatz, den sie vor zehn Jahren neu gestaltet haben. Der Dorffrauen-Verein sorgt dafür, dass der Platz immer gepflegt aussieht. Er wird rund ums Jahr genutzt: Im Winter für das Krippenspiel, im Sommer finden hier Grillfeste statt. Denn gesellig sind die Busenhausener auf jeden Fall.