Heinrich-Weber-Straße in Lemberg

Ein Film von Gabi Keller

Lemberg ist ein südwestpfälzisches Dorf mit fünf Ortsteilen. Einer davon ist die "Glashütte". Die meisten der 250 Einwohner leben in der Heinrich-Weber-Straße, einer Straße, in der sich Vergangenheit und Gegenwart harmonisch verbinden. Der Glasbläserbrunnen erinnert daran, dass bis 1885 hier ein besonders hochwertiges Glas hergestellt wurde.

Viele Lothringer arbeiteten damals im Dorf – auch die Vorfahren der heutigen Ortsvorsteherin. Sie wohnt in der Heinrich-Weber-Straße, in einem Haus, das früher einem Glasbläser gehörte. Der wanderte nach Amerika aus, nachdem er arbeitslos geworden war - wie viele andere auch.

Heute treffen sich die Dorfbewohner regelmäßig am Glasbläserbrunnen, um von dort zu ihren Wanderungen aufzubrechen. Die führen immer durch den Pfälzer Wald gleich hinter der Straße. Neben dem Brunnen, in einem ehemaligen Bauernhof, schlägt das Herz der Heinrich-Weber-Straße. Hier ist immer etwas los. Bei einem Dorffest zum Beispiel können alle künstlerisch tätigen Dorfbewohner ihre Werke ausstellen. Die Gastgeber malen selbst und unterhalten die Besucher außerdem noch musikalisch.

Mit dabei sind meist noch Gäste von außerhalb, die in den Fremdenzimmern des großen Anwesens übernachten. Das hat Tradition in der Heinrich-Weber-Straße. Denn gleich nebenan, in einem früheren Gasthaus, ist schon Napoleon abgestiegen. Ein besonders schön restauriertes altes Anwesen beherbergt ein modernes Dentallabor. Der Hausherr beweist Fingerspitzengefühl bei der Modellierung der "dritten Zähne".

Seine Frau hilft ihm, ist aber auch für die Feuerstellen im Haus zuständig. Denn sie ist Kachelofenbauerin - schon in der vierten Generation. Wie gesagt, in der Heinrich-Weber-Straße verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart ganz harmonisch.